ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео

Новые успехи ССО — первые подробности

В ночь на 6 ноября подразделениями Сил специальных операций были поражены логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым, — сказано в официальном заявлении украинских воинов. Поделиться

Согласно последним данным, беспилотники ССО успешно атаковали нефтебазу "Гвардейская", расположенную возле поселка Гвардейск, ТОТ Крым.

В рамках этой операции был уничтожен резервуар РВС-400. Что важно понимать, в момент удара он был заполнен.

В то же время в этом же районе были поражены два поезда с цистернами на ливне-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами. Поделиться

Кроме того, под удары дронов ССО попали еще несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселок Битумное.

Удалось успешно уничтожить объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.