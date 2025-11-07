ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео

В ночь 6 ноября подразделения Сил специальных операций смогли успешно поразить логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым.
Главные тезисы
- ССО регулярно выжигают нефтебазы врага во временно оккупированном Крыму.
- В этот раз удалось уничтожить объекты резервуарного парка.
Новые успехи ССО — первые подробности
Согласно последним данным, беспилотники ССО успешно атаковали нефтебазу "Гвардейская", расположенную возле поселка Гвардейск, ТОТ Крым.
В рамках этой операции был уничтожен резервуар РВС-400. Что важно понимать, в момент удара он был заполнен.
Кроме того, под удары дронов ССО попали еще несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселок Битумное.
Удалось успешно уничтожить объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-