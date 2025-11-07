ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео
ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео

Новые успехи ССО - первые подробности
В ночь 6 ноября подразделения Сил специальных операций смогли успешно поразить логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Главные тезисы

  • ССО регулярно выжигают нефтебазы врага во временно оккупированном Крыму.
  • В этот раз удалось уничтожить объекты резервуарного парка.

Новые успехи ССО — первые подробности

В ночь на 6 ноября подразделениями Сил специальных операций были поражены логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым, — сказано в официальном заявлении украинских воинов.

Согласно последним данным, беспилотники ССО успешно атаковали нефтебазу "Гвардейская", расположенную возле поселка Гвардейск, ТОТ Крым.

В рамках этой операции был уничтожен резервуар РВС-400. Что важно понимать, в момент удара он был заполнен.

В то же время в этом же районе были поражены два поезда с цистернами на ливне-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Кроме того, под удары дронов ССО попали еще несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселок Битумное.

Удалось успешно уничтожить объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.

Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага. Силы специальных операций: Всегда за гранью! — отмечают украинские воины.

