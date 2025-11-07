Генштаб заявил о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1353 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 6 ноября на фронте произошло 169 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 7 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили
личного состава — около 1 148 910 (+1 170) человек
танков — 11 330 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 543 (+2) ед.
артиллерийских систем — 34 301 (+13) ед.
средств ПВО — 1238 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 678 (+248) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 66 723 (+65) ед.
специальной техники — 3 993 (+2) ед.
Начались 1353-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомба.
Кроме этого, произвел 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе.
