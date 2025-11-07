Генштаб заявил о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ
Украина
Генштаб заявил о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ

Потери армии РФ по состоянию на 7 ноября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

  • Начался 1353 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 6 ноября на фронте произошло 169 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 7 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 148 910 (+1 170) человек

  • танков — 11 330 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 543 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 34 301 (+13) ед.

  • средств ПВО — 1238 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 678 (+248) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 723 (+65) ед.

  • специальной техники — 3 993 (+2) ед.

Начались 1353-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомба.

Кроме этого, произвел 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе.

