Генштаб заявив про ураження 3 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1353 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 6 листопада на фронті відбулося 169 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 7 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1 148 910 (+1 170) осіб
танків — 11 330 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 543 (+2) од.
артилерійських систем — 34 301 (+13) од.
засобів ППО — 1 238 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 678 (+248) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 723 (+65) од.
спеціальної техніки — 3 993 (+2) од.
Розпочалася 1353-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-