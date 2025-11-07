Генштаб заявив про ураження 3 районів зосередження армії РФ
Генштаб заявив про ураження 3 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу російських загарбників.

  • Почався 1353 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 6 листопада на фронті відбулося 169 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 7 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1 148 910 (+1 170) осіб

  • танків — 11 330 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23 543 (+2) од.

  • артилерійських систем — 34 301 (+13) од.

  • засобів ППО — 1 238 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 678 (+248) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 723 (+65) од.

  • спеціальної техніки — 3 993 (+2) од.

Розпочалася 1353-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

