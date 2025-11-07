Tomahawk для України. Як відбуваються переговори зі США
Tomahawk для України. Як відбуваються переговори зі США

Read in English
Джерело:  Bloomberg

Офіційний Київ наразі провидить з командою американського лідера Дональда Трампа "позитивні" переговори щодо придбання ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї. Про це повідомила пані посол України у США Ольга Стефанішина.

Головні тези:

  • Україна концентрує зусилля на зміцненні своєї ППО.
  • Стефанішина нагадала світу, що саме може зупинити Росію.

Україна налаштована отримати Tomahawk

Журналісти звертають увагу на те, що багатонадійні заяви Стефанішиної пролунали після того, як президент США повідомив, що наразі не розглядає питання надання Tomahawk до України.

За словами пані посла, обговорення ще тривають, однак багато делегацій одночасно активно працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів “для придбання більших військових можливостей у США.

Це не тільки Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Пані посол України у США

Журналісти також попросили у неї прокоментував майже щоденні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх тижнів.

Це, безперечно, дуже важкий період для України, — визнала вона.

Стефанішина офіційно підтвердила, що команда президента Зеленського робить все можливе, аби суттєво посилити українську ППО.

Пані посол також попередила світовий лідерів: будь-яке небажання чинити тиск на країну-агресорку буде сприйматися як "щось, що дає їм (росіянам — ред.) зелене світло для нарощування своїх можливостей".

