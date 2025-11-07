Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США

Официальный Киев сейчас провидит с командой американского лидера Дональда Трампа "положительные" переговоры касательно приобретения ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Главные тезисы
- Украина концентрирует усилия на укреплении своей ПВО.
- Стефанишина напомнила миру, что именно может остановить Россию.
Украина настроена получить Tomahawk
Журналисты обращают внимание на то, что заявления Стефанишиной прозвучали после того, как президент США сообщил, что пока не рассматривает вопрос предоставления Tomahawk Украине.
По словам посла, обсуждения еще продолжаются, однако многие делегации одновременно активно работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США.
Журналисты также попросили у нее прокомментировать почти ежедневные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на протяжении последних недель.
Стефанишина официально подтвердила, что команда президента Зеленского делает все возможное, чтобы существенно усилить украинскую ПВО.
Посол также предупредила мировых лидеров: любое нежелание оказывать давление на страну-агрессорку будет восприниматься как "нечто, что дает им (россиянам — ред.) зеленый свет для наращивания своих возможностей".
