Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США
Категория
Политика
Дата публикации

Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США

Стафанишина
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Официальный Киев сейчас провидит с командой американского лидера Дональда Трампа "положительные" переговоры касательно приобретения ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Главные тезисы

  • Украина концентрирует усилия на укреплении своей ПВО.
  • Стефанишина напомнила миру, что именно может остановить Россию.

Украина настроена получить Tomahawk

Журналисты обращают внимание на то, что заявления Стефанишиной прозвучали после того, как президент США сообщил, что пока не рассматривает вопрос предоставления Tomahawk Украине.

По словам посла, обсуждения еще продолжаются, однако многие делегации одновременно активно работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США.

Это не только Tomahawk, но и разные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно позитивно.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Посол Украины в США

Журналисты также попросили у нее прокомментировать почти ежедневные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на протяжении последних недель.

Это, конечно, очень тяжелый период для Украины, — признала она.

Стефанишина официально подтвердила, что команда президента Зеленского делает все возможное, чтобы существенно усилить украинскую ПВО.

Посол также предупредила мировых лидеров: любое нежелание оказывать давление на страну-агрессорку будет восприниматься как "нечто, что дает им (россиянам — ред.) зеленый свет для наращивания своих возможностей".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько стоит победа Украины в войне — эксперты назвали сумму
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп унизил Орбана после его уговоров касательно нефти РФ
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз предупредил о "моменте истины" для Украины
У Украины есть успехи на пути к членству в ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?