Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США

Официальный Киев сейчас провидит с командой американского лидера Дональда Трампа "положительные" переговоры касательно приобретения ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Украина настроена получить Tomahawk

Журналисты обращают внимание на то, что заявления Стефанишиной прозвучали после того, как президент США сообщил, что пока не рассматривает вопрос предоставления Tomahawk Украине.

По словам посла, обсуждения еще продолжаются, однако многие делегации одновременно активно работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США.

Это не только Tomahawk, но и разные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно позитивно. Ольга Стефанишина Посол Украины в США

Журналисты также попросили у нее прокомментировать почти ежедневные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на протяжении последних недель.

Это, конечно, очень тяжелый период для Украины, — признала она. Поделиться

Стефанишина официально подтвердила, что команда президента Зеленского делает все возможное, чтобы существенно усилить украинскую ПВО.