Евросоюз предупредил о "моменте истины" для Украины

Европейский союз официально подтвердил, что именно Украина, Молдова, Черногория и Албания в 2025 году осуществили больше всего реформ на пути к членству в блоке среди всех государств-кандидатов.
Главные тезисы
- Черногория планирует завершить переговоры в конце 2026 года.
- Что касается Украины, то она настроена на 2028 год.
У Украины есть успехи на пути к членству в ЕС
С заявлением по этому поводу выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос во время презентации отчета по расширению ЕС в Европарламенте.
Она обратила внимание на то, что по скорости реализации реформ среди стран-кандидатов в ЕС наиболее успешными в течение прошлого года были сразу 4 страны.
По ее убеждению, новое долгожданное расширение ЕС является вполне вероятным сценарием в ближайшие годы.
Кос подчеркнула, что главные кандидаты на членство настроены крайне амбициозно.
Что важно понимать, Черногория намерена финализировать переговоры в конце следующего года, Албания — в конце 2027 года, Молдова и Украина — в 2028 году.
