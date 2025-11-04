Евросоюз предупредил о "моменте истины" для Украины
Евросоюз предупредил о "моменте истины" для Украины

У Украины есть успехи на пути к членству в ЕС
Европейский союз официально подтвердил, что именно Украина, Молдова, Черногория и Албания в 2025 году осуществили больше всего реформ на пути к членству в блоке среди всех государств-кандидатов.

У Украины есть успехи на пути к членству в ЕС

С заявлением по этому поводу выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос во время презентации отчета по расширению ЕС в Европарламенте.

Она обратила внимание на то, что по скорости реализации реформ среди стран-кандидатов в ЕС наиболее успешными в течение прошлого года были сразу 4 страны.

Черногория, Албания, Украина и Молдова особенно выделяются. Они наиболее продвинулись в реформах в течение прошлого года, — подчеркнула Кос.

По ее убеждению, новое долгожданное расширение ЕС является вполне вероятным сценарием в ближайшие годы.

Кос подчеркнула, что главные кандидаты на членство настроены крайне амбициозно.

Что важно понимать, Черногория намерена финализировать переговоры в конце следующего года, Албания — в конце 2027 года, Молдова и Украина — в 2028 году.

Следующий год станет моментом истины для всех стран-кандидатов, но особенно для тех, кто представил амбициозные планы по завершению переговоров, — предупредила Кос.

