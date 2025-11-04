Солдаты РФ убили двух гражданских и собаку под белым флагом — видеодоказательство

Российские захватчики совершили атаку FPV-дроном на двух беззащитных гражданских, которые двигались по дороге под белым флагом в селе Кругляковка Харьковской области. Таким образом, силы врага убили двух человек и собаку.
Главные тезисы
- Российские захватчики собственноручно сняли момент военного преступления.
- Силы обороны Украины все чаще прибегают к мести врагу.
Россияне совершили новое военное преступление
Видеодоказательство опубликовало отделение коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Крайне красноречивым фактом является то, что рядом не было никаких военных объектов или позиций.
Де-факто речь идет о том, что российские захватчики умышленно ударили по безоружным жителям Украины.
Солдаты РФ цинично сняли атаку, чтобы использовать кадры в пропагандистских материалах и обвинить Вооруженные силы Украины.
Украинские воины обращают внимание, что этот эпизод является очередным свидетельством системной практики террора, дезинформации и военных преступлений российской армии.
На фоне усиления российского террора Силы обороны все чаще прибегают к непосредственной мести силам врага за убитых гражданских.
