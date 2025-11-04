Солдаты РФ убили двух гражданских и собаку под белым флагом — видеодоказательство
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили двух гражданских и собаку под белым флагом — видеодоказательство

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Россияне совершили новое военное преступление
Читати українською

Российские захватчики совершили атаку FPV-дроном на двух беззащитных гражданских, которые двигались по дороге под белым флагом в селе Кругляковка Харьковской области. Таким образом, силы врага убили двух человек и собаку.

Главные тезисы

  • Российские захватчики собственноручно сняли момент военного преступления.
  • Силы обороны Украины все чаще прибегают к мести врагу.

Россияне совершили новое военное преступление

Видеодоказательство опубликовало отделение коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии РФ: 03.11.2025 года в населенном пункте Кругляковка Харьковской области войска РФ нанесли удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом, — сказано в официальном заявлении ДШВ.

Крайне красноречивым фактом является то, что рядом не было никаких военных объектов или позиций.

Де-факто речь идет о том, что российские захватчики умышленно ударили по безоружным жителям Украины.

Солдаты РФ цинично сняли атаку, чтобы использовать кадры в пропагандистских материалах и обвинить Вооруженные силы Украины.

Украинские воины обращают внимание, что этот эпизод является очередным свидетельством системной практики террора, дезинформации и военных преступлений российской армии.

На фоне усиления российского террора Силы обороны все чаще прибегают к непосредственной мести силам врага за убитых гражданских.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео
Дроны снова атакуют Россию - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ГУР показали боевую работу в Покровске — видео
ГУР
ГУР воюет в Покровске - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нанесла удары по 4 районам сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 ноября 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?