Солдаты РФ убили двух гражданских и собаку под белым флагом — видеодоказательство

Российские захватчики совершили атаку FPV-дроном на двух беззащитных гражданских, которые двигались по дороге под белым флагом в селе Кругляковка Харьковской области. Таким образом, силы врага убили двух человек и собаку.

Россияне совершили новое военное преступление

Видеодоказательство опубликовало отделение коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии РФ: 03.11.2025 года в населенном пункте Кругляковка Харьковской области войска РФ нанесли удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом, — сказано в официальном заявлении ДШВ. Поделиться

Крайне красноречивым фактом является то, что рядом не было никаких военных объектов или позиций.

Де-факто речь идет о том, что российские захватчики умышленно ударили по безоружным жителям Украины.

Солдаты РФ цинично сняли атаку, чтобы использовать кадры в пропагандистских материалах и обвинить Вооруженные силы Украины.

Украинские воины обращают внимание, что этот эпизод является очередным свидетельством системной практики террора, дезинформации и военных преступлений российской армии.

На фоне усиления российского террора Силы обороны все чаще прибегают к непосредственной мести силам врага за убитых гражданских.