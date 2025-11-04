Солдати РФ убили двох цивільних і собаку під білим прапором — відеодоказ

Російські загарбники здійснили атаку FPV-дроном на двох беззахисних цивільних, які рухалися дорогою під білим прапором у селі Кругляківка Харківської області. Таким чином сили ворога вбили двох людей і собаку.
Головні тези:
- Російські загарбники власноруч зафільмували момент воєнного злочину.
- Сили оборони України дедалі частіше вдаються до помсти ворогу.
Росіяни скоїли новий воєнний злочин
Відеодоказ опублікувало відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Вкрай красномовним фактом є те, що поруч не було жодних військових об'єктів чи позицій.
Де-факто йдеться про те, що російські загарбники навмисне вдарили по беззбройних мешканцях України.
Солдати РФ цинічно власноруч відзняли атаку, щоб використати кадри у пропагандистських матеріалах і звинуватити Збройні сили України.
Українські воїни звертають увагу на те, що цей епізод є черговим свідченням системної практики терору, дезінформації та воєнних злочинів російської армії.
На тлі посилення російського терору Сили оборони України дедалі частіше вдаються до безпосередньої помсти силам ворога за вбитих цивільних.
