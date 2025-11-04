Солдати РФ убили двох цивільних і собаку під білим прапором — відеодоказ
Солдати РФ убили двох цивільних і собаку під білим прапором — відеодоказ

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Росіяни скоїли новий воєнний злочин
Російські загарбники здійснили атаку FPV-дроном на двох беззахисних цивільних, які рухалися дорогою під білим прапором у селі Кругляківка Харківської області. Таким чином сили ворога вбили двох людей і собаку.

Головні тези:

  • Російські загарбники власноруч зафільмували момент воєнного злочину.
  • Сили оборони України дедалі частіше вдаються до помсти ворогу.

Росіяни скоїли новий воєнний злочин

Відеодоказ опублікувало відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано воєнний злочин армії рф: 03.11.2025 року у населеному пункті Кругляківка Харківської області війська РФ здійснили удар безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором, — йдеться в офіційній заяві ДШВ.

Вкрай красномовним фактом є те, що поруч не було жодних військових об'єктів чи позицій.

Де-факто йдеться про те, що російські загарбники навмисне вдарили по беззбройних мешканцях України.

Солдати РФ цинічно власноруч відзняли атаку, щоб використати кадри у пропагандистських матеріалах і звинуватити Збройні сили України.

Українські воїни звертають увагу на те, що цей епізод є черговим свідченням системної практики терору, дезінформації та воєнних злочинів російської армії.

На тлі посилення російського терору Сили оборони України дедалі частіше вдаються до безпосередньої помсти силам ворога за вбитих цивільних.

