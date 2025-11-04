ЕС предоставляет Украине новый масштабный транш
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС предоставляет Украине новый масштабный транш

ЕС
Read in English
Читати українською

4 ноября официально стало известно, что Совет Европейского союза принял решение о предоставлении Украине более 1,8 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

Главные тезисы

  • Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов по пути в ЕС.
  • Цель блока укрепить макрофинансовую стабильность Украины.

Украина получит новую финансовую помощь

Официальный Брюссель обращает внимание на то, что выделение этого масштабного транша де-факто указывает на успешное выполнение Украиной девяти шагов, важных для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша.

Главная цель власти Евросоюза — существенно усилить макрофинансовую стабильность Украины, а также обеспечить бесперебойное функционирование ее государственного управления.

Что важно понимать, предоставление финансовой помощи в рамках Ukraine Facility тесно связано с “Планом Украины”.

В последнем описана стратегия восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также сроки реализации реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС в ближайшие годы.

С момента вступления в силу Ukraine Facility Украине уже выплатили 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и четыре транша на сумму примерно 4,2, 4,1, 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно.

