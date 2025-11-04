ЕС предоставляет Украине новый масштабный транш

4 ноября официально стало известно, что Совет Европейского союза принял решение о предоставлении Украине более 1,8 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

Украина получит новую финансовую помощь

Официальный Брюссель обращает внимание на то, что выделение этого масштабного транша де-факто указывает на успешное выполнение Украиной девяти шагов, важных для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша.

Главная цель власти Евросоюза — существенно усилить макрофинансовую стабильность Украины, а также обеспечить бесперебойное функционирование ее государственного управления.

Что важно понимать, предоставление финансовой помощи в рамках Ukraine Facility тесно связано с “Планом Украины”.

В последнем описана стратегия восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также сроки реализации реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС в ближайшие годы.