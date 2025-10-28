Туск назвал самую бедную страну Евросоюза
Категория
Политика
Дата публикации

Туск назвал самую бедную страну Евросоюза

Туск публично пристыдил Орбана
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Польский премьер-министр Дональд Туск подверг критике венгерского лидера Виктора Орбана из-за пророссийской позиции и проблем с верховенством права в Венгрии.

Главные тезисы

  • Туск подчеркнул, что Венгрия стала самой бедной страной в ЕС.
  • По его словам, это дело рук команды Виктора Орбана.

Туск публично пристыдил Орбана

Польский политик в который раз упомянул о "давнем друге", с которым они были близки в 1990-х и начале 2000-х годов.

Он также возмущен тем, что тот "в последнее время, кажется, очарован Москвой" и "теперь считает, что лучше построить несколько авторитарную модель" по образцу России.

По словам Туска, для Орбана власть является "средством, гарантирующим, что никто не может контролировать действия власти".

Польский премьер также обратил внимание на то, что Венгрия "была намного дальше, чем Польша в 1989 году", но сейчас является "беднейшей страной в Европейском Союзе".

Те, кто допустил коррупцию, например европейских фондов, отстали в этой большой гонке за экономическим ростом и процветанием людей.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Громкие заявления Туска прозвучали после информации о том, что Венгрия настроена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри ЕС антиукраинский альянс.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал главные преимущества самолетов Gripen
Почему самолеты Gripen настолько уникальны
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан заявил о новом "чудо-оружии" ЕС для уничтожения России
Орбан снова пугает Европу войной с Россией
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ФСБ пришла с обысками к предательнице Украины Монтян
У предательницы Монтян снова проблемы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?