Туск назвал самую бедную страну Евросоюза

Польский премьер-министр Дональд Туск подверг критике венгерского лидера Виктора Орбана из-за пророссийской позиции и проблем с верховенством права в Венгрии.

Туск публично пристыдил Орбана

Польский политик в который раз упомянул о "давнем друге", с которым они были близки в 1990-х и начале 2000-х годов.

Он также возмущен тем, что тот "в последнее время, кажется, очарован Москвой" и "теперь считает, что лучше построить несколько авторитарную модель" по образцу России.

По словам Туска, для Орбана власть является "средством, гарантирующим, что никто не может контролировать действия власти".

Польский премьер также обратил внимание на то, что Венгрия "была намного дальше, чем Польша в 1989 году", но сейчас является "беднейшей страной в Европейском Союзе".

Те, кто допустил коррупцию, например европейских фондов, отстали в этой большой гонке за экономическим ростом и процветанием людей. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Громкие заявления Туска прозвучали после информации о том, что Венгрия настроена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри ЕС антиукраинский альянс.