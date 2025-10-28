Туск назвав найбіднішу країну Євросоюзу
Туск назвав найбіднішу країну Євросоюзу

Туск
Джерело:  The Guardian

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск розкритикував угорського лідера Віктора Орбана через проросійську позицію та проблеми з верховенством права в Угорщині.

Головні тези:

  • Туск підкреслив, що Угорщина стала найбіднішою країною в ЄС.
  • За його словами, це справа рук команди Віктора Орбана.

Туск публічно присоромив Орбана

Польський політик вкотре згадав про "давнього друга", з яким вони були близькими в 1990-х і на початку 2000-х років.

Він також обурений тим, що той "останнім часом, здається, причарованим Москвою" і "тепер вважає, що краще побудувати дещо авторитарну модель" за зразком Росії.

За словами Туска, для Орбана влада є "засобом, що гарантує, що ніхто не може контролювати дії влади".

Польський премʼєр також звернув увагу на те, що Угорщина "була набагато далі, ніж Польща в 1989 році", але зараз є "найбіднішою країною в Європейському Союзі".

Ті, хто допустив корупцію, наприклад, європейських фондів, відстали в цій великій гонці за економічним зростанням і процвітанням людей.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі

Гучні заяви Туска пролунали після інформації про те, що Угорщина налаштована об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати всередині ЄС антиукраїнський альянс.

