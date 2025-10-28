ФСБ прийшла з обшуками до зрадниці України Монтян

Оперативники ФСБ РФ провели обшук і вилучили всю техніку у зрадниці України і Z-пропагандистки Тетяни Монтян. Окрім того, проти неї порушили кримінальну справу.

У зрадниці Монтян знову проблеми

Як стверджує сама пропагандистка, наразі вона перебуває під підпискою про невиїзд.

Тетяна Монтян офіційно підтвердили в своїх соціальних мережах, що кримінальну справу проти неї порушили за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Ба більше, зрадниця Україна додала, що Росфінмоніторинг заблокував її рахунки.

Вона озвучила припущення, що приводом для кримінальної справи стала її публікація 2022 року, в якій вона закликала вбивати російських провладних експертів і блогерів, які завжди виступають на боці Кремля.

За словами Тетяни Монтян, ця ситуація не сильно її турбує. Пропагандистка переконана, що розбереться з цією проблемою.