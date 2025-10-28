ФСБ прийшла з обшуками до зрадниці України Монтян
ФСБ прийшла з обшуками до зрадниці України Монтян

Монтян
Джерело:  online.ua

Оперативники ФСБ РФ провели обшук і вилучили всю техніку у зрадниці України і Z-пропагандистки Тетяни Монтян. Окрім того, проти неї порушили кримінальну справу.

Головні тези:

  • Монтян опинилися під тиском влади РФ.
  • Вона вже пояснила, що насправді відбувається.

У зрадниці Монтян знову проблеми

Як стверджує сама пропагандистка, наразі вона перебуває під підпискою про невиїзд.

Тетяна Монтян офіційно підтвердили в своїх соціальних мережах, що кримінальну справу проти неї порушили за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Ба більше, зрадниця Україна додала, що Росфінмоніторинг заблокував її рахунки.

Вона озвучила припущення, що приводом для кримінальної справи стала її публікація 2022 року, в якій вона закликала вбивати російських провладних експертів і блогерів, які завжди виступають на боці Кремля.

За словами Тетяни Монтян, ця ситуація не сильно її турбує. Пропагандистка переконана, що розбереться з цією проблемою.

Раніше проросійську пропагандистку Тетяну Монтян внесли до офіційного списку "екстремістів" у Росії. Після Євромайдану вона переїхала з України в Росію, а згодом почала активно підтримувати і виправдовувати повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

