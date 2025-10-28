ФСБ пришла с обысками к предательнице Украины Монтян
ФСБ пришла с обысками к предательнице Украины Монтян

Источник:  online.ua

Оперативники ФСБ РФ провели обыск и изъяли всю технику у предательства Украины и Z-пропагандистки Татьяны Монтян. Кроме того, против нее было возбуждено уголовное дело.

Главные тезисы

  • Монтян оказались под давлением властей РФ.
  • Она уже объяснила, что на самом деле происходит.

У предательницы Монтян снова проблемы

Как утверждает сама пропагандистка, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Татьяна Монтян официально подтвердили в своих социальных сетях, что уголовное дело против нее возбудили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Более того, предательница Украины добавила, что Росфинмониторинг заблокировал ее счета.

Она озвучила предположение, что поводом для уголовного дела стала ее публикация в 2022 году, в которой она призвала убивать российских провластных экспертов и блогеров, всегда выступающих на стороне Кремля.

По словам Татьяны Монтян, эта ситуация не сильно ее беспокоит. Пропагандистка уверена, что разберется с этой проблемой.

Ранее пророссийскую пропагандистку Татьяну Монтян внесли в официальный список "экстремистов" в России. После Евромайдана она переехала из Украины в Россию, а затем начала активно поддерживать и оправдывать полномасштабное вторжение РФ в Украину.

