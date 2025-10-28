ФСБ пришла с обысками к предательнице Украины Монтян

Оперативники ФСБ РФ провели обыск и изъяли всю технику у предательства Украины и Z-пропагандистки Татьяны Монтян. Кроме того, против нее было возбуждено уголовное дело.
Главные тезисы
- Монтян оказались под давлением властей РФ.
- Она уже объяснила, что на самом деле происходит.
У предательницы Монтян снова проблемы
Как утверждает сама пропагандистка, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Татьяна Монтян официально подтвердили в своих социальных сетях, что уголовное дело против нее возбудили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Более того, предательница Украины добавила, что Росфинмониторинг заблокировал ее счета.
Она озвучила предположение, что поводом для уголовного дела стала ее публикация в 2022 году, в которой она призвала убивать российских провластных экспертов и блогеров, всегда выступающих на стороне Кремля.
По словам Татьяны Монтян, эта ситуация не сильно ее беспокоит. Пропагандистка уверена, что разберется с этой проблемой.
