ЄС надає Україні новий масштабний транш

4 листопада офіційно стало відомо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки у межах програми Ukraine Facility.

Україна отримає нову фінансову допомогу

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що виділення цього масштабного траншу де-факто вказує на успішне виконання Україною дев'яти кроків, які важливі для отримання п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Головна мета влади Євросоюзу — суттєво посилити макрофінансову стабільність України, а також забезпечити безперебійне функціонування її державного управління.

Що важливо розуміти, надання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility тісно пов'язане з "Планом України".

В останньому описана стратегія відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також терміни реалізації реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.