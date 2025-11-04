ЄС надає Україні новий масштабний транш
ЄС надає Україні новий масштабний транш

ЄС
4 листопада офіційно стало відомо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки у межах програми Ukraine Facility.

Головні тези:

  • Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків на шляху до ЄС.
  • Блок має на меті зміцнити макрофінансову стабільність України.

Україна отримає нову фінансову допомогу

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що виділення цього масштабного траншу де-факто вказує на успішне виконання Україною дев'яти кроків, які важливі для отримання п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Головна мета влади Євросоюзу — суттєво посилити макрофінансову стабільність України, а також забезпечити безперебійне функціонування її державного управління.

Що важливо розуміти, надання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility тісно пов'язане з "Планом України".

В останньому описана стратегія відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також терміни реалізації реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.

З моменту набрання чинності Ukraine Facility Україні вже виплатили 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші на суму приблизно 4,2, 4,1, 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.

