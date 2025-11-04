ЄС надає Україні новий масштабний транш

4 листопада офіційно стало відомо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки у межах програми Ukraine Facility.
Головні тези:
- Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків на шляху до ЄС.
- Блок має на меті зміцнити макрофінансову стабільність України.
Україна отримає нову фінансову допомогу
Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що виділення цього масштабного траншу де-факто вказує на успішне виконання Україною дев'яти кроків, які важливі для отримання п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.
Головна мета влади Євросоюзу — суттєво посилити макрофінансову стабільність України, а також забезпечити безперебійне функціонування її державного управління.
Що важливо розуміти, надання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility тісно пов'язане з "Планом України".
В останньому описана стратегія відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також терміни реалізації реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.
