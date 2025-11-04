Євросоюз попередив про "момент істини" для України

Європейські союз офіційно підтвердив, що саме Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія в 2025 році здійснили найбільше реформ на шляху до членства у блоці серед усіх держав-кандидатів.

Україна має успіхи на шляху до членства в ЄС

З заявою з цього приводу виступила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації звіту з розширення ЄС у Європарламенті.

Вона звернула увагу на те, що за швидкістю реалізації реформ серед країн-кандидатів у ЄС найбільш успішними протягом минулого року були одразу 4 країни.

Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони найбільш просунулися в реформах протягом минулого року, — наголосила Кос.

На її переконання, нове довгоочікуване розширення ЄС є цілком ймовірним сценарієм протягом найближчих років.

Кос наголосила, що головні кандидати на членство налаштовані вкрай амбітно.

Що важливо розуміти, Чорногорія має намір фіналізувати переговори наприкінці наступного року, Албанія — наприкінці 2027 року, Молдова та Україна — у 2028 році.