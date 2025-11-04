Євросоюз попередив про "момент істини" для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Євросоюз попередив про "момент істини" для України

Україна має успіхи на шляху до членства в ЄС
Read in English

Європейські союз офіційно підтвердив, що саме Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія в 2025 році здійснили найбільше реформ на шляху до членства у блоці серед усіх держав-кандидатів. 

Головні тези:

  • Чорногорія планує завершити переговори наприкінці 2026 року.
  • Що стосується України, то вона налаштована на 2028 рік.

Україна має успіхи на шляху до членства в ЄС

З заявою з цього приводу виступила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації звіту з розширення ЄС у Європарламенті.

Вона звернула увагу на те, що за швидкістю реалізації реформ серед країн-кандидатів у ЄС найбільш успішними протягом минулого року були одразу 4 країни.

Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони найбільш просунулися в реформах протягом минулого року, — наголосила Кос.

На її переконання, нове довгоочікуване розширення ЄС є цілком ймовірним сценарієм протягом найближчих років.

Кос наголосила, що головні кандидати на членство налаштовані вкрай амбітно.

Що важливо розуміти, Чорногорія має намір фіналізувати переговори наприкінці наступного року, Албанія — наприкінці 2027 року, Молдова та Україна — у 2028 році.

Наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, що представили амбітні плани щодо завершення переговорів, — попередила Кос.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ убили двох цивільних і собаку під білим прапором — відеодоказ
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Росіяни скоїли новий воєнний злочин
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кіпр планує створити ще один "НАТО"
Кіпр
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС надає Україні новий масштабний транш
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?