Євросоюз попередив про "момент істини" для України

Європейські союз офіційно підтвердив, що саме Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія в 2025 році здійснили найбільше реформ на шляху до членства у блоці серед усіх держав-кандидатів.
Головні тези:
- Чорногорія планує завершити переговори наприкінці 2026 року.
- Що стосується України, то вона налаштована на 2028 рік.
Україна має успіхи на шляху до членства в ЄС
З заявою з цього приводу виступила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації звіту з розширення ЄС у Європарламенті.
Вона звернула увагу на те, що за швидкістю реалізації реформ серед країн-кандидатів у ЄС найбільш успішними протягом минулого року були одразу 4 країни.
На її переконання, нове довгоочікуване розширення ЄС є цілком ймовірним сценарієм протягом найближчих років.
Кос наголосила, що головні кандидати на членство налаштовані вкрай амбітно.
Що важливо розуміти, Чорногорія має намір фіналізувати переговори наприкінці наступного року, Албанія — наприкінці 2027 року, Молдова та Україна — у 2028 році.
