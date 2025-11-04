Кіпр планує створити ще один "НАТО"
Кіпр планує створити ще один "НАТО"

Кіпр
Джерело:  Reuters

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс офіційно підтвердив, що має намір створити регіональну організацію для сприяння безпеці на Близькому Сході — де-факто йдеться про аналог НАТО.

Головні тези:

  • Кіпр може стати гарантом безпеки на Близькому Сході.
  • Країна вважає себе посередником між Європою та її південними сусідами.

Що відомо про плани Кіпру

На думку самого лідера країна, новий альянс такого формату може стати платформою, головна ціль котрої — забезпечення стабільності в одному з найбільш нестабільних регіонів світу.

Влада Кіпру робить все можливе для "формування необхідних політичних умов", які допоможуть створити регіональну організацію з безпеки та співробітництва на Близькому Сході.

Це щось на зразок НАТО або ОБСЄ на Близькому Сході, якщо хочете. Це підкреслило б переваги сприяння регіональній співпраці, — пояснив Нікос Христодулідіс.

Президент офіційно підтвердив, що наразі його країна налаштована очолити цю ініціативу, позиціонуючи себе як дипломатичний міст між Європою та її південними сусідами.

Нещодавно також стало відомо, що команда американського лідера Дональда Трампа надіслала кільком членам Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном на щонайменше два роки.

