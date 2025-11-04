Кіпр планує створити ще один "НАТО"

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс офіційно підтвердив, що має намір створити регіональну організацію для сприяння безпеці на Близькому Сході — де-факто йдеться про аналог НАТО.

Що відомо про плани Кіпру

На думку самого лідера країна, новий альянс такого формату може стати платформою, головна ціль котрої — забезпечення стабільності в одному з найбільш нестабільних регіонів світу.

Влада Кіпру робить все можливе для "формування необхідних політичних умов", які допоможуть створити регіональну організацію з безпеки та співробітництва на Близькому Сході.

Це щось на зразок НАТО або ОБСЄ на Близькому Сході, якщо хочете. Це підкреслило б переваги сприяння регіональній співпраці, — пояснив Нікос Христодулідіс.

Президент офіційно підтвердив, що наразі його країна налаштована очолити цю ініціативу, позиціонуючи себе як дипломатичний міст між Європою та її південними сусідами.