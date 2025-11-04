Кипр планирует создать еще один "НАТО"

Президент Кипра Никос Христодолидис официально подтвердил, что намерен создать региональную организацию для содействия безопасности на Ближнем Востоке — де-факто речь идет об аналоге НАТО.
Главные тезисы
- Кипр может стать гарантом безопасности на Ближнем Востоке.
- Страна считает себя посредником между Европой и ее южными соседями.
Что известно о планах Кипра
По мнению лидера страны, новый альянс такого формата может стать платформой, главная цель которой — обеспечение стабильности в одном из самых нестабильных регионов мира.
Власти Кипра делают все возможное для "формирования необходимых политических условий", которые помогут создать региональную организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке.
Президент официально подтвердил, что его страна настроена возглавить эту инициативу, позиционируя себя как дипломатический мост между Европой и ее южными соседями.
Недавно также стало известно, что команда американского лидера Дональда Трампа направила нескольким членам Совбеза ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком не менее двух лет.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-