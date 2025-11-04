Кипр планирует создать еще один "НАТО"
Президент Кипра Никос Христодолидис официально подтвердил, что намерен создать региональную организацию для содействия безопасности на Ближнем Востоке — де-факто речь идет об аналоге НАТО.

Главные тезисы

  • Кипр может стать гарантом безопасности на Ближнем Востоке.
  • Страна считает себя посредником между Европой и ее южными соседями.

Что известно о планах Кипра

По мнению лидера страны, новый альянс такого формата может стать платформой, главная цель которой — обеспечение стабильности в одном из самых нестабильных регионов мира.

Власти Кипра делают все возможное для "формирования необходимых политических условий", которые помогут создать региональную организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке.

Это что-то вроде НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке, если хотите. Это подчеркнуло бы преимущества содействия региональному сотрудничеству, — объяснил Никос Христодолидис.

Президент официально подтвердил, что его страна настроена возглавить эту инициативу, позиционируя себя как дипломатический мост между Европой и ее южными соседями.

Недавно также стало известно, что команда американского лидера Дональда Трампа направила нескольким членам Совбеза ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком не менее двух лет.

