ПВО обезвредила 94 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 6-7 ноября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается о результатах отражения атаки РФ

Новая атака противника началась еще в 20:00 6 ноября.

На этот раз дроны летели с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крым.

Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.