ПВО обезвредила 94 дрона во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 94 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах отражения атаки РФ
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 6-7 ноября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Произошло попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

ПВО отчитывается о результатах отражения атаки РФ

Новая атака противника началась еще в 20:00 6 ноября.

На этот раз дроны летели с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крым.

Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе, — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько стоит победа Украины в войне — эксперты назвали сумму
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США
Стафанишина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб заявил о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 ноября 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?