ПВО обезвредила 94 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 6-7 ноября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Произошло попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
ПВО отчитывается о результатах отражения атаки РФ
Новая атака противника началась еще в 20:00 6 ноября.
На этот раз дроны летели с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крым.
Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.
