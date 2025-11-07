ППО знешкодила 94 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 6-7 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів .
Головні тези:
- Відбулося влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.
- Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
ППО звітує про результати відбиття атаки РФ
Нова атака ворога почалася ще о 20:00 6 листопада.
Цього разу дрони летіли з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Крим.
Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.
