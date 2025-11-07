ССО успішно атакували одразу кілька нафтобаз у Криму — відео

Протягом ночі 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій змогли успішно уразити логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим.
Головні тези:
- ССО регулярно випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму.
- Цього разу вдалося знищити об’єкти резервуарного парку.
Нові успіхи ССО — перші подробиці
Згідно з останніми даними, безпілотники ССО успішно атакували нафтобазу “Гвардійська”, що розташована біля селища Гвардійськ, ТОТ Крим.
У межах цієї операції було знищено резервуар РВС-400. Що важливо розуміти, у момент удару він був заповнений.
Окрім того, під удари дронів ССО потрапили ще кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне.
Вдалося успішно знищити об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-