ССО успішно атакували одразу кілька нафтобаз у Криму — відео

Нові успіхи ССО — перші подробиці

У ніч на 6 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів. Поширити

Згідно з останніми даними, безпілотники ССО успішно атакували нафтобазу “Гвардійська”, що розташована біля селища Гвардійськ, ТОТ Крим.

У межах цієї операції було знищено резервуар РВС-400. Що важливо розуміти, у момент удару він був заповнений.

Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами. Поширити

Окрім того, під удари дронів ССО потрапили ще кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне.

Вдалося успішно знищити об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.