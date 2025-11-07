ССО успішно атакували одразу кілька нафтобаз у Криму — відео
Україна
ССО успішно атакували одразу кілька нафтобаз у Криму — відео

ССО
Нові успіхи ССО - перші подробиці
Протягом ночі 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій змогли успішно уразити логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Головні тези:

  • ССО регулярно випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму.
  • Цього разу вдалося знищити об’єкти резервуарного парку. 

Нові успіхи ССО — перші подробиці

У ніч на 6 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів.

Згідно з останніми даними, безпілотники ССО успішно атакували нафтобазу “Гвардійська”, що розташована біля селища Гвардійськ, ТОТ Крим.

У межах цієї операції було знищено резервуар РВС-400. Що важливо розуміти, у момент удару він був заповнений.

Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Окрім того, під удари дронів ССО потрапили ще кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне.

Вдалося успішно знищити об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.

Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею! — наголошують українські воїни.

