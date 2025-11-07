Трамп объявил о "значительном прогрессе" в завершении войны РФ против Украины

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что успешно закончил 8 войн. Более того, добавил, что в вопросе завершения войны России против Украины достигнут "значительный прогресс".
Главные тезисы
- Трамп заявляет о "прогрессе", однако не уточняет, о чем именно идет речь.
- Де-факто он не торопится добиваться реального завершения войны.
Трамп оценил ход переговоров
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на ужине с лидерами Центральной Азии.
Трамп снова напомнил о том, что 3 месяца назад его команда заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.
По словам американского лидера, это одна из восьми войн, которую Штаты остановили за 8 месяцев.
Более того, Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины.
Следует также отметить: недавно, комментируя ход войны России против Украины, Трамп цинично отметил, что "иногда сторонам нужно дать воевать. И они воюют".
