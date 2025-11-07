Трамп объявил о "значительном прогрессе" в завершении войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп объявил о "значительном прогрессе" в завершении войны РФ против Украины

The White House
Трамп оценил ход переговоров
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что успешно закончил 8 войн. Более того, добавил, что в вопросе завершения войны России против Украины достигнут "значительный прогресс".

Главные тезисы

  • Трамп заявляет о "прогрессе", однако не уточняет, о чем именно идет речь.
  • Де-факто он не торопится добиваться реального завершения войны.

Трамп оценил ход переговоров

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на ужине с лидерами Центральной Азии.

Трамп снова напомнил о том, что 3 месяца назад его команда заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

По словам американского лидера, это одна из восьми войн, которую Штаты остановили за 8 месяцев.

Более того, Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины.

Мы стремимся закончить еще одну, по возможности, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но я думаю, что мы достигли значительного прогресса.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Следует также отметить: недавно, комментируя ход войны России против Украины, Трамп цинично отметил, что "иногда сторонам нужно дать воевать. И они воюют".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Как проходят переговоры с США
Стафанишина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб заявил о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 ноября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео
ССО
Новые успехи ССО - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?