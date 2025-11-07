Трамп оголосив про "значний прогрес" у завершенні війни РФ проти України

Американський лідер Дональд Трамп вкотре заявив, що успішно закінчив 8 воєн. Ба більше, додав, що в питанні завершення війни Росії проти України досягнуто "значного прогресу".

Трамп оцінив хід переговорів

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час вечері з лідерами Центральної Азії.

Трамп знову нагадав про те, що 3 місяці тому його команда уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.

За словами американського лідера, що це одна з восьми воєн, яку Штати зупинили за 8 місяців.

Ба більше, Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.

Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу. Дональд Трамп Президент США

Варто також зазначити: нещодавно, коментуючи хід війни Росії проти України, Трамп цинічно зазначив, що "іноді сторонам треба дати воювати. І вони воюють".