Трамп оголосив про "значний прогрес" у завершенні війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп оголосив про "значний прогрес" у завершенні війни РФ проти України

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп вкотре заявив, що успішно закінчив 8 воєн. Ба більше, додав, що в питанні завершення війни Росії проти України досягнуто "значного прогресу".

Головні тези:

  • Трамп заявляє про “прогрес”, однак не уточнює про що саме йдеться.
  • Де-факто він не поспішає добиватися завершення війни.

Трамп оцінив хід переговорів

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час вечері з лідерами Центральної Азії.

Трамп знову нагадав про те, що 3 місяці тому його команда уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.

За словами американського лідера, що це одна з восьми воєн, яку Штати зупинили за 8 місяців.

Ба більше, Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.

Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Варто також зазначити: нещодавно, коментуючи хід війни Росії проти України, Трамп цинічно зазначив, що "іноді сторонам треба дати воювати. І вони воюють".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Tomahawk для України. Як відбуваються переговори зі США
Стефанішина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб заявив про ураження 3 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО успішно атакували одразу кілька нафтобаз у Криму — відео
ССО
Нові успіхи ССО - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?