Американський лідер Дональд Трамп вкотре заявив, що успішно закінчив 8 воєн. Ба більше, додав, що в питанні завершення війни Росії проти України досягнуто "значного прогресу".
Головні тези:
- Трамп заявляє про “прогрес”, однак не уточнює про що саме йдеться.
- Де-факто він не поспішає добиватися завершення війни.
Трамп оцінив хід переговорів
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час вечері з лідерами Центральної Азії.
Трамп знову нагадав про те, що 3 місяці тому його команда уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.
За словами американського лідера, що це одна з восьми воєн, яку Штати зупинили за 8 місяців.
Ба більше, Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.
Варто також зазначити: нещодавно, коментуючи хід війни Росії проти України, Трамп цинічно зазначив, що "іноді сторонам треба дати воювати. І вони воюють".
