Орбан едет на переговоры к Трампу с конкретным планом

Венгерский лидер Виктор Орбан в рамках своего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Дональда Трампа провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Орбан надеется, что визит Трампа укрепит его политическую позицию.
- В центре внимания будет вопрос российского газа.
Что задумал Орбан
Как утверждают анонимные источники, главной целью для пророссийского политика в рамках его визита в Вашингтон является приглашение Трампа в Венгрию.
По убеждению команды Орбана, визит Трампа укрепит роль премьер-министра в его должности и добавит энергии его консервативной базе.
С заявлением на этот счет выступил руководитель аппарата Орбана Гергей Гуяш.
По его словам, переговоры 8 ноября станут "возможностью для двух глав государств ... определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а дальше — к российско-украинскому мирному соглашению".
Как уже упоминалось ранее, глава Белого дома передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признался, что разочарован темпами переговоров с Россией.
