Орбан едет на переговоры к Трампу с конкретным планом
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан едет на переговоры к Трампу с конкретным планом

Что задумал Орбан
Читати українською
Источник:  The Guardian

Венгерский лидер Виктор Орбан в рамках своего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Дональда Трампа провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Орбан надеется, что визит Трампа укрепит его политическую позицию.
  • В центре внимания будет вопрос российского газа.

Что задумал Орбан

Как утверждают анонимные источники, главной целью для пророссийского политика в рамках его визита в Вашингтон является приглашение Трампа в Венгрию.

По убеждению команды Орбана, визит Трампа укрепит роль премьер-министра в его должности и добавит энергии его консервативной базе.

Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это ключевой приоритет. Они будут обсуждать вопрос о российском газе, но больше всего Орбана волнуют выборы, — рассказал один из инсайдеров.

С заявлением на этот счет выступил руководитель аппарата Орбана Гергей Гуяш.

По его словам, переговоры 8 ноября станут "возможностью для двух глав государств ... определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а дальше — к российско-украинскому мирному соглашению".

Как уже упоминалось ранее, глава Белого дома передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признался, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о "значительном прогрессе" в завершении войны РФ против Украины
The White House
Трамп оценил ход переговоров
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек ООН предупредил о красной линии для человечества
ООН
Генсек ООН призывает человечество опомниться
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Это наше море". Швеция публично бросила вызов России
Зеленский и Кристерссон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?