Орбан едет на переговоры к Трампу с конкретным планом

Венгерский лидер Виктор Орбан в рамках своего визита в Вашингтон намерен убедить президента США Дональда Трампа провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что задумал Орбан

Как утверждают анонимные источники, главной целью для пророссийского политика в рамках его визита в Вашингтон является приглашение Трампа в Венгрию.

По убеждению команды Орбана, визит Трампа укрепит роль премьер-министра в его должности и добавит энергии его консервативной базе.

Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это ключевой приоритет. Они будут обсуждать вопрос о российском газе, но больше всего Орбана волнуют выборы, — рассказал один из инсайдеров. Поделиться

С заявлением на этот счет выступил руководитель аппарата Орбана Гергей Гуяш.

По его словам, переговоры 8 ноября станут "возможностью для двух глав государств ... определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а дальше — к российско-украинскому мирному соглашению".

Как уже упоминалось ранее, глава Белого дома передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признался, что разочарован темпами переговоров с Россией.