Трамп звільнив Угорщину від усіх санкцій проти нафти та газу РФ

Сполучені Штати Америки офіційно надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу. Це рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після зустрічі з угорським лідером Віктором Орбаном, яка відбулася 7 листопада.
Головні тези:
- Трамп відгукнувся на заклики Орбана після тривалих вмовлянь.
- Однак президент США поки не хоче зустрічатися з диктатором Путіним.
Орбан добився послаблень для Угорщини
Як повідомив журналістам представник Білого дому, Угорщина врешті-решт отримала однорічне виключення з американських санкцій проти російських енергоносіїв.
Окрім того, наголошується, що команда угорського лідера зобов'язалася купувати скраплений природний газ зі США за контрактами — йдеться про суму близько 600 мільйонів доларів.
На це рішення Дональда Трампа одразу відреагував сам Віктор Орбан.
Також відомо, що під час переговорів з Орбаном Дональд Трамп наголосив, що поки не бачить причин для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
