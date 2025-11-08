Трамп звільнив Угорщину від усіх санкцій проти нафти та газу РФ
Трамп звільнив Угорщину від усіх санкцій проти нафти та газу РФ

Орбан
Read in English
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати Америки офіційно надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу. Це рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після зустрічі з угорським лідером Віктором Орбаном, яка відбулася 7 листопада.

Головні тези:

  • Трамп відгукнувся на заклики Орбана після тривалих вмовлянь.
  • Однак президент США поки не хоче зустрічатися з диктатором Путіним.

Орбан добився послаблень для Угорщини

Як повідомив журналістам представник Білого дому, Угорщина врешті-решт отримала однорічне виключення з американських санкцій проти російських енергоносіїв.

Окрім того, наголошується, що команда угорського лідера зобов'язалася купувати скраплений природний газ зі США за контрактами — йдеться про суму близько 600 мільйонів доларів.

На це рішення Дональда Трампа одразу відреагував сам Віктор Орбан.

Президент Дональд Трамп гарантував повне звільнення від санкцій для газопроводів "Турецький потік" і "Дружба", що дозволить Угорщині і надалі забезпечувати сім'ї найнижчими цінами на енергоносії в Європі.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини

Також відомо, що під час переговорів з Орбаном Дональд Трамп наголосив, що поки не бачить причин для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Я хотів би, щоб це відбулося в Угорщині, в Будапешті. Виявилося, що я не хотів проводити цю зустріч, тому що не вважав, що щось важливе відбудеться. Але якщо ми її проведемо, я хотів би, щоб це було в Будапешті, — заявив президент США.

