"Критикує нашу мирну позицію". Орбан звинуватив Туска у нападках на Угорщину
"Критикує нашу мирну позицію". Орбан звинуватив Туска у нападках на Угорщину

Orban Victor
Орбан
Read in English

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив польського прем'єра Дональда Туска в нападках на Угорщину у спробі відвернути увагу від його власних політичних проблем.

Головні тези:

  • Віктор Орбан звинуватив Дональда Туска в нападках на Угорщину, стверджуючи, що той намагається відвернути увагу від власних політичних проблем.
  • Орбан із впевненістю стверджує, що Угорщина обирає шлях миру і не стане васалом Брюсселя, на відміну від дій Польщі.
  • Політичні конфлікти між Угорщиною та Польщею підштовхують до гостріших висловлювань і реакцій інших європейських лідерів.

Орбан накинувся на Туска: що відомо

Про це Орбан написав 1 листопада у соцмережі Х.

Орбан заявив, що Туск розпочав чергову атаку на Угорщину, оскільки "має серйозні проблеми вдома".

Його партія програла президентські вибори, його уряд нестабільний, і він сам програє на виборах. Разом з Манфредом Вебером він став одним з найгучніших войовничих політиків у Європі, але його воєнна політика провалюється: Україна вичерпує європейські гроші, а польський народ втомився від війни. Він не може змінити курс, бо перетворив Польщу на васала Брюсселя.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він наголосив, що його країна не має наміру йти шляхом, обраним польським урядом.

Зараз він у паніці, переслідує своїх політичних опонентів і критикує промирну позицію Угорщини, намагаючись відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем. Це дуже сумно.

Угорщина йде іншим шляхом — шляхом миру. Угорський народ відмовляється ставати васалом Брюсселя. Пан Туск повинен це прийняти — і займатися своїми справами.

30 жовтня Віктор Орбан у Будапешті зустрівся з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро, фігурантом справи про шпигунське програмне забезпечення. Як сказав Зьобро, візит до угорської столиці був пов'язаний з прем'єрою фільму, а зустріч з Орбаном не була запланована заздалегідь.

Орбан опублікував в інтернеті свою фотографію та Зьобро і написав, що після "величезної перемоги польських правих на президентських виборах пробрюссельський польський уряд розпочав політичну кампанію проти них".

Дональд Туск прокоментував зустріч Орбана із Зьобро. На платформі X польський прем’єр-міністр коротко зазначив: "Або у в’язницю, або в Будапешт".

Візит Зьобро до Угорщини спровокував саркастичний коментар глави польського МЗС Радослава Сікорського.

Глава МЗС Польщі натякнув на подібну ситуацію з іншим колишнім посадовцем і заступником Зьобро — Марчином Романовським, який утік від польського правосуддя в Угорщину та отримав там притулок у грудні 2024 року.

