"Критикує нашу мирну позицію". Орбан звинуватив Туска у нападках на Угорщину

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив польського прем'єра Дональда Туска в нападках на Угорщину у спробі відвернути увагу від його власних політичних проблем.
Орбан накинувся на Туска: що відомо
Про це Орбан написав 1 листопада у соцмережі Х.
Орбан заявив, що Туск розпочав чергову атаку на Угорщину, оскільки "має серйозні проблеми вдома".
Він наголосив, що його країна не має наміру йти шляхом, обраним польським урядом.
Prime Minister @donaldtusk has launched another attack against Hungary.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 1, 2025
He is doing this because he is in big trouble at home. His party lost the presidential election, his government is unstable, and he is trailing in the polls. Together with @ManfredWeber, he has become one of…
Угорщина йде іншим шляхом — шляхом миру. Угорський народ відмовляється ставати васалом Брюсселя. Пан Туск повинен це прийняти — і займатися своїми справами.
30 жовтня Віктор Орбан у Будапешті зустрівся з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро, фігурантом справи про шпигунське програмне забезпечення. Як сказав Зьобро, візит до угорської столиці був пов'язаний з прем'єрою фільму, а зустріч з Орбаном не була запланована заздалегідь.
Орбан опублікував в інтернеті свою фотографію та Зьобро і написав, що після "величезної перемоги польських правих на президентських виборах пробрюссельський польський уряд розпочав політичну кампанію проти них".
Дональд Туск прокоментував зустріч Орбана із Зьобро. На платформі X польський прем’єр-міністр коротко зазначив: "Або у в’язницю, або в Будапешт".
Глава МЗС Польщі натякнув на подібну ситуацію з іншим колишнім посадовцем і заступником Зьобро — Марчином Романовським, який утік від польського правосуддя в Угорщину та отримав там притулок у грудні 2024 року.
