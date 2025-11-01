"Критикует нашу мирную позицию". Орбан обвинил Туска в нападках на Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил польского премьера Дональда Туска в нападках на Венгрию в попытке отвлечь внимание от его собственных политических проблем.
Орбан набросился на Туска: что известно
Об этом Орбан написал 1 ноября в соцсети Х.
Орбан заявил, что Туск начал очередную атаку на Венгрию, поскольку "имеет серьезные проблемы дома".
Он подчеркнул, что его страна не намерена идти по пути, избранному польским правительством.
Prime Minister @donaldtusk has launched another attack against Hungary.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 1, 2025
He is doing this because he is in big trouble at home. His party lost the presidential election, his government is unstable, and he is trailing in the polls. Together with @ManfredWeber, he has become one of…
Венгрия идет по другому пути — по пути мира. Венгерский народ отказывается становиться вассалом Брюсселя. Господин Туск должен это принять и заниматься своими делами.
30 октября Виктор Орбан в Будапеште встретился с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро, фигурантом дела о шпионском программном обеспечении. Как сказал Зебро, визит в венгерскую столицу был связан с премьерой фильма, а встреча с Орбаном не была запланирована заранее.
Орбан опубликовал в интернете свою фотографию и Зебро и написал, что после "огромной победы польских правых на президентских выборах пробрюссельское польское правительство начало политическую кампанию против них".
Дональд Туск прокомментировал встречу Орбана с Зебро. На платформе X польский премьер-министр коротко отметил: "Или в тюрьму, или в Будапешт".
Глава МИД Польши намекнул на подобную ситуацию с другим бывшим чиновником и заместителем Зебро — Марчином Романовским, бежавшим от польского правосудия в Венгрию и получившим там убежище в декабре 2024 года.
