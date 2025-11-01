"Критикует нашу мирную позицию". Орбан обвинил Туска в нападках на Венгрию
"Критикует нашу мирную позицию". Орбан обвинил Туска в нападках на Венгрию

Orban Victor
Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил польского премьера Дональда Туска в нападках на Венгрию в попытке отвлечь внимание от его собственных политических проблем.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан обвинил Дональда Туска в нападках на Венгрию, аргументируя попыткой скрыть свои политические неудачи.
  • Противостояние между Венгрией и Польшей вызывает острые реакции европейских лидеров.
  • Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет подчиняться Брюсселю, в отличие от Польши, и выбрала путь мира.

Орбан набросился на Туска: что известно

Об этом Орбан написал 1 ноября в соцсети Х.

Орбан заявил, что Туск начал очередную атаку на Венгрию, поскольку "имеет серьезные проблемы дома".

Его партия проиграла президентские выборы, его правительство нестабильно, и оно само проигрывает на выборах. Вместе с Манфредом Вебером он стал одним из самых громких воинственных политиков в Европе, но его военная политика проваливается: Украина исчерпывает европейские деньги, а польский народ устал от войны. Он не может изменить курс, потому что превратил Польшу в вассала Брюсселя.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он подчеркнул, что его страна не намерена идти по пути, избранному польским правительством.

Сейчас он в панике, преследует своих политических оппонентов и критикует промирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Это очень грустно.

Венгрия идет по другому пути — по пути мира. Венгерский народ отказывается становиться вассалом Брюсселя. Господин Туск должен это принять и заниматься своими делами.

30 октября Виктор Орбан в Будапеште встретился с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро, фигурантом дела о шпионском программном обеспечении. Как сказал Зебро, визит в венгерскую столицу был связан с премьерой фильма, а встреча с Орбаном не была запланирована заранее.

Орбан опубликовал в интернете свою фотографию и Зебро и написал, что после "огромной победы польских правых на президентских выборах пробрюссельское польское правительство начало политическую кампанию против них".

Дональд Туск прокомментировал встречу Орбана с Зебро. На платформе X польский премьер-министр коротко отметил: "Или в тюрьму, или в Будапешт".

Визит Зебро в Венгрию спровоцировал саркастический комментарий главы польского МИД Радослава Сикорского.

Глава МИД Польши намекнул на подобную ситуацию с другим бывшим чиновником и заместителем Зебро — Марчином Романовским, бежавшим от польского правосудия в Венгрию и получившим там убежище в декабре 2024 года.

