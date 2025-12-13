Нефтяные танкеры под флагом Греции помогают России обходить санкции — что известно

Греческие нефтяные танкеры продолжают работать в российских портах Финского залива, способствуя экспорту нефти из РФ, несмотря на санкции ЕС.

Греческие танкеры на Балтике помогают РФ обходить санкции

По данным сервисов мониторинга морского трафика, греческие танкеры Velos Topas и Irini были замечены в Финском заливе вблизи российских портов. В частности, Velos Topas находился в порту Лаукаансуу — одном из ключевых нефтяных терминалов России, а Irini фиксировали у берегов Санкт-Петербурга.

Факт присутствия судов под греческим флагом в Балтийском море выглядит неожиданно, потому что страны ЕС пытаются ограничить доходы Кремля от экспорта энергоносителей. Поделиться

Впрочем, морские эксперты подтверждают, что регистрация судов в Греции сама по себе не означает нарушения санкций. Европейское законодательство разрешает транспортировку российской нефти при соблюдении четких условий:

экспорт запрещен в страны ЕС;

цена нефти не должна превышать установленный санкциями предельный предел.

Например, греческий танкер Minerva Julie после захода в российский порт следует не в Европу, а в Тайвань.

Россия активно использует так называемый "теневой флот" — сеть судов, зарегистрированных за пределами ЕС и скрытых за сложными корпоративными структурами.

Ситуация с греческими танкерами показывает, что даже суда из государств Евросоюза могут участвовать в перевозке русской нефти легально.

По оценкам профессионалов, 30-40% экспорта русской нефти проходит через Балтийское море.

Западные государства воздерживаются от силового вмешательства для остановки танкеров, поскольку Москва может трактовать это как враждебные действия или акт войны.