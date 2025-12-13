Нефтяные танкеры под флагом Греции помогают России обходить санкции — что известно
Нефтяные танкеры под флагом Греции помогают России обходить санкции — что известно

Источник:  Yle

Греческие нефтяные танкеры продолжают работать в российских портах Финского залива, способствуя экспорту нефти из РФ, несмотря на санкции ЕС.

Главные тезисы

  • Греческие нефтяные танкеры продолжают работать в российских портах Финского залива, нарушая санкции ЕС и помогая России в экспорте нефти.
  • Использование теневого флота позволяет России обходить международные санкции, несмотря на возможное негодование Запада.
  • Регистрация греческих танкеров в ЕС позволяет им законно участвовать в перевозке российской нефти, при соблюдении установленных правил.

Греческие танкеры на Балтике помогают РФ обходить санкции

По данным сервисов мониторинга морского трафика, греческие танкеры Velos Topas и Irini были замечены в Финском заливе вблизи российских портов. В частности, Velos Topas находился в порту Лаукаансуу — одном из ключевых нефтяных терминалов России, а Irini фиксировали у берегов Санкт-Петербурга.

Факт присутствия судов под греческим флагом в Балтийском море выглядит неожиданно, потому что страны ЕС пытаются ограничить доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Впрочем, морские эксперты подтверждают, что регистрация судов в Греции сама по себе не означает нарушения санкций. Европейское законодательство разрешает транспортировку российской нефти при соблюдении четких условий:

  • экспорт запрещен в страны ЕС;

  • цена нефти не должна превышать установленный санкциями предельный предел.

Например, греческий танкер Minerva Julie после захода в российский порт следует не в Европу, а в Тайвань.

Россия активно использует так называемый "теневой флот" — сеть судов, зарегистрированных за пределами ЕС и скрытых за сложными корпоративными структурами.

Ситуация с греческими танкерами показывает, что даже суда из государств Евросоюза могут участвовать в перевозке русской нефти легально.

По оценкам профессионалов, 30-40% экспорта русской нефти проходит через Балтийское море.

Западные государства воздерживаются от силового вмешательства для остановки танкеров, поскольку Москва может трактовать это как враждебные действия или акт войны.

