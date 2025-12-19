СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі — відео

За словами анонімних джерел, Служба безпеки України уразила танкер "тіньового флоту" РФ у нейтральних водах Середземного моря.
Головні тези:
- Танкер QENDIL отримав критичні ушкодження.
- Він більше не може використовуватися за призначенням.
СБУ продовжує знищувати “тіньовий флот” РФ
Служба безпеки України провела безпрецедентну операцію на відстані у понад 2 тис. км від території України.
Для її реалізації довелося провести багато етапів. Як результат — у нейтральних водах Середземного моря ЦСО "А" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" РФ QENDIL.
Що важливо розуміти, у момент удару російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим.
Де-факто це означає, що нова успішна спецоперація СБУ не становила жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.
Як стверджують інсайдери, в результаті атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-