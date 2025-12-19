СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі — відео
СБУ продовжує знищувати “тіньовий флот” РФ
Джерело:  Українська правда

За словами анонімних джерел, Служба безпеки України уразила танкер "тіньового флоту" РФ у нейтральних водах Середземного моря.

Головні тези:

  • Танкер QENDIL отримав критичні ушкодження.
  • Він більше не може використовуватися за призначенням.

Служба безпеки України провела безпрецедентну операцію на відстані у понад 2 тис. км від території України.

Для її реалізації довелося провести багато етапів. Як результат — у нейтральних водах Середземного моря ЦСО "А" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" РФ QENDIL.

Що важливо розуміти, у момент удару російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим.

Де-факто це означає, що нова успішна спецоперація СБУ не становила жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

Як стверджують інсайдери, в результаті атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Держава-агресор використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни — це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був, — заявило анонімне джерело журналістів.

