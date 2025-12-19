СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі — відео

Держава-агресор використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни — це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був, — заявило анонімне джерело журналістів.