СБУ дронами втретє атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ дронами втретє атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії — джерела

Джерело:  online.ua

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в СБУ.

Головні тези:

  • СБУ знову атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії вже третій раз.
  • Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ нанесли серйозні ушкодження нафтовидобувним платформам.
  • Удар спричинив зупинку виробничих процесів та пошкодження критично важливого обладнання.

СБУ атакували нафтовидобувні платформи РФ на Каспії

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна.

Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

11 та 12 грудня дрони СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна.

