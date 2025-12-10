СБУ змогла арештувати судно "тіньового" флоту РФ

10 грудня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, що є частиною “тіньового” флоту країни-агресорки. Ба більше, вказано, що саме воно незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

В Одесі арештували судно "тіньового" флоту РФ

СБУ одразу звернула увагу на те, що власник корабля перебуває під санкціями РНБО.

До моменту арешту він багато разів змінював назву судна та формальних бенефіціарів у третіх країнах, щоб уникати обмежень.

Цього разу суховантаж зайшов у порт Одеси під прапором африканської країни для завантаження партії сталевих труб.

Що важливо розуміти, до 24 лютого 2022 року судно щонайменше сім разів заходило до порту Севастополя, зокрема у січні 2021 року вивезло звідти майже 7 тис. тонн зерна до Північної Африки.

Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу — всі громадяни декількох країн Близького Сходу. Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України. Поширити

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Як зазначають в СБУ, після арешту судно планують передати до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).