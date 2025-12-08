СБУ затримала російську інформаторку на Миколаївщині — шпигувала за військовими

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині ще одну російську інформаторку. Вона шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України.
Головні тези:
- Затримана російська шпигунка на Миколаївщині за шпигунство за переміщенням української бронетехніки.
- Жінка встановлювала замасковані смартфони для російських спецслужб з метою відстежування дій українських військ.
- Шпигунка періодично об'їжджала територію Миколаєва для відстеження пунктів базування Збройних сил України.
СБУ затримала російську інформаторку на Миколаївщині
Для цього фігурантка встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом для російських спецслужбістів.
Таким чином ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ.
Також зловмисниця періодично об’їжджала на таксі територію обласного центру та його околиць, щоб відстежувати для рашистів пункти базування Сил оборони.
За координатами інформаторки рашисти планували здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів, керованих авіабомб та ракет.
Як встановило розслідування, завдання ворога виконувала 26-річна безробітна з Миколаєва, яка потрапила до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».
Військова контррозвідка СБУ викрила інформаторку, задокументувала її злочини і затримала. Перед цим було демонтовано шпигунське обладнання та проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
У затриманої вилучено два планшети та чотири смартфони, з яких вона координувала свою розвідактивність з рашистами.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
