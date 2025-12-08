СБУ задержала российскую информаторку в Николаевской области — шпионила за военными

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области еще одного российского информатора. Она шпионила за перемещением бронетехники Сил обороны вблизи линии фронта на юге Украины.
Главные тезисы
СБУ задержала российскую информаторку в Николаевской области
Для этого фигурантка устанавливала у местных автомагистралей замаскированные смартфоны с дополнительным питанием и онлайн-доступом для российских спецслужб.
Таким образом, враг надеялся в режиме реального времени отслеживать направления движения, виды техники, вооружений и ориентировочное количество личного состава украинских войск.
Также злоумышленница периодически объезжала на такси на территорию областного центра и его окрестностей, чтобы отслеживать для рашистов пункты базирования Сил обороны.
По координатам информаторки рашисты планировали совершить комбинированные авиаудары с использованием дронов, управляемых авиабомб и ракет.
Как установило расследование, задачу врага выполняла 26-летняя безработная из Николаева, попавшая в расчет российских спецслужб в Телеграмм-каналах по поиску «легких заработков».
Военная контрразведка СБУ разоблачила осведомительницу, задокументировала ее преступления и задержала. Перед этим были демонтированы шпионское оборудование и проведены мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.
У задержанной изъяты два планшета и четыре смартфона, из которых она координировала свою разведактивность с рашистами.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
