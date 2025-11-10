Планировал теракт в Харькове — СБУ задержала агента российских спецслужб

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить теракт в Харькове. Благодаря действиям на опережение «на горячем» задержан агент ФСБ, когда он устанавливал растяжку с боевой гранатой Ф-1 в одном из городских парков.

Агент ФСБ планировал теракт в центре Харькова

По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от окупантов координаты схрона, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты.

Посредством взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступные намерения и задержали террориста в темное время суток на месте запланированного подрыва.

Как установило расследование, заказ РФ выполнял 62-летний местный житель, которого оккупанты завербовали из-за его супруги, проживающей в Москве и работающей на российскую спецслужбу. Поделиться

Задокументировано, что после установки растяжки агент планировал выполнить еще одну задачу ФСБ: изготовить самодельное взрывное устройство (СВП) из пластида и взрывчатой жидкости.

Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбы дистанционно взорвали ее в час пик.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты «кнопочные» телефоны для снаряжения взрывчатки, рации, смартфона и планшета с доказательствами его контактов с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.