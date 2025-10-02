Супруги из Одессы готовили теракт по заказу спецслужб РФ — правоохранители задержали предателей
Супруги из Одессы готовили теракт по заказу спецслужб РФ — правоохранители задержали предателей

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Одессе. По результатам комплексных мероприятий задержаны супруги вражеских агентов, которые по заданию РФ готовили подрыв украинских военных.

Главные тезисы

  • Супруги из Одессы задержаны при попытке совершить теракт по заказу спецслужб РФ.
  • Планировался взрыв в местах сосредоточения личного состава украинских вооруженных сил.
  • Агенты получили координаты и самодельное взрывное устройство от российских спецслужб.

Супруги из Одессы планировали теракт по заказу спецслужб РФ

Для совершения теракта фигуранты получили от российских спецслужб координаты, по которым нашли схрон и забрали из него самодельное взрывное устройство (СИН).

Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на гугл-картах и отчитались куратору из РФ.

После "согласования" одного из объектов с рашистом фигуранты планировали заложить там взрывчатку.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта.

По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых враг завербовал в телеграмм-канале по поиску «легких заработков».

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили обоим агентам о подозрении по ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).

Дополнительно решается вопрос квалификации их преступлений как государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

