Супруги из Одессы готовили теракт по заказу спецслужб РФ — правоохранители задержали предателей

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Одессе. По результатам комплексных мероприятий задержаны супруги вражеских агентов, которые по заданию РФ готовили подрыв украинских военных.
Главные тезисы
- Супруги из Одессы задержаны при попытке совершить теракт по заказу спецслужб РФ.
- Планировался взрыв в местах сосредоточения личного состава украинских вооруженных сил.
- Агенты получили координаты и самодельное взрывное устройство от российских спецслужб.
Супруги из Одессы планировали теракт по заказу спецслужб РФ
Для совершения теракта фигуранты получили от российских спецслужб координаты, по которым нашли схрон и забрали из него самодельное взрывное устройство (СИН).
После "согласования" одного из объектов с рашистом фигуранты планировали заложить там взрывчатку.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта.
По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых враг завербовал в телеграмм-канале по поиску «легких заработков».
Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с поличным.
Следователи СБУ сообщили обоим агентам о подозрении по ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).
