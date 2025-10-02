Супруги из Одессы готовили теракт по заказу спецслужб РФ — правоохранители задержали предателей

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Одессе. По результатам комплексных мероприятий задержаны супруги вражеских агентов, которые по заданию РФ готовили подрыв украинских военных.

Супруги из Одессы планировали теракт по заказу спецслужб РФ

Для совершения теракта фигуранты получили от российских спецслужб координаты, по которым нашли схрон и забрали из него самодельное взрывное устройство (СИН).

Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на гугл-картах и отчитались куратору из РФ. Поделиться

После "согласования" одного из объектов с рашистом фигуранты планировали заложить там взрывчатку.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта.

По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых враг завербовал в телеграмм-канале по поиску «легких заработков».

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили обоим агентам о подозрении по ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).