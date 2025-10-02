Подружжя з Одеси готувало теракт на замовлення спецслужб РФ — правоохоронці затримали зрадників
Подружжя з Одеси готувало теракт на замовлення спецслужб РФ — правоохоронці затримали зрадників

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових.

Головні тези:

  • Подружжя з Одеси готувало теракт на замовлення спецслужб РФ з метою підриву українських військових.
  • Зловмисники планували вибух у місцях зосередження особового складу Сил оборони.
  • Служба безпеки завчасно викрила агентів, затримавши їх під час намагання вчинити теракт в Одесі.

Подружжя з Одеси планувало теракт на замовлення спецслужб РФ

Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та «прозвітували» куратору з РФ.

Після «погодження» одного з об’єктів з рашистом фігуранти планували закласти там вибухівку.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту.

За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту).

Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

