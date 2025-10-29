Бывший военный инструктор-иностранец готовил теракты в Украине по заказу ФСБ

Контрразведка и следователи Службы безопасности задержали в Киеве агента ФСБ. Им оказался завербованный рашистами бывший военный инструктор из одной из европейских стран.

В Киеве задержан агент ФСБ

По материалам дела этот иностранец передавал врагу служебную информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов.

Как установило расследование, в начале 2024 года иностранец, имея профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, прибыл в наше государство, чтобы работать инструктором по мобилизации.

Через несколько месяцев он прекратил эту работу и для получения легких заработков начал предлагать свои услуги российским спецслужбам. Для этого он оставлял «объявления» в разных прокремлевских интернет-группах.

Впоследствии на него вышел сотрудник ФСБ, который после вербовки стал ставить иностранцу задачу. Поделиться

Среди прочего установлено, что агент передал рашистам:

информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался раньше;

координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованные.

Для подготовки к выполнению следующих задач оккупанты прислали ему инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также координаты схрона, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеского приспешника, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства в столице Украины.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).