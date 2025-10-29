Колишній військовий інструктор-іноземець готував теракти в Україні на замовлення ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації

Колишній військовий інструктор-іноземець готував теракти в Україні на замовлення ФСБ

СБУ
СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали у Києві агента ФСБ. Ним виявився завербований рашистами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн.

Головні тези:

  • Колишній військовий інструктор з іноземної країни виявився агентом ФСБ.
  • Зловмисник передавав ворогові інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.
  • Служби безпеки затримали його та викрили планування нападів на українську територію.

У Києві затримали агента ФСБ

За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Як встановило розслідування, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.

Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання «легких заробітків» почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав «оголошення» у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

Згодом на нього вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання.

Серед іншого, встановлено, що агент передав рашистам:

  • інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;

  • координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

