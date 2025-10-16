Правоохранители сорвали попытку теракта спецслужб РФ против ВСУ в Харьковской области

Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку рашистов устроить теракт против Сил обороны на юге Харьковщины.

СБУ задержала российского террориста в Харьковской области

По результатам действий на опережение в Лозовой задержан российский агент, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства (СИН).

Злоумышленник планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские воины.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агента во время попытки заложить взрывчатку под военный автомобиль.

Как установило расследование, исполнителем заказа РФ оказался 53-летний местный безработный, попавший во внимание кафиров в Телеграмм-каналах по поиску «легких заработков». Поделиться

Переписка агента с куратором

По инструкциям куратора агент сначала отследил служебный автомобиль, а затем собственноручно изготовил СВП, который намеревался начинить гайками для усиления поразительного действия.

При обыске у задержанного изъят готовый СВП, замаскированный под огнетушитель, другие составляющие к взрывчатке, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поделиться

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.