Правоохранители сорвали попытку теракта спецслужб РФ против ВСУ в Харьковской области

Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку рашистов устроить теракт против Сил обороны на юге Харьковщины.
Главные тезисы
- Правоохранители предотвратили теракт в Харьковской области, организованный враждебными спецслужбами РФ.
- Российский агент планировал устроить взрыв под военным автомобилем украинских военных с помощью самодельной взрывчатки.
- Агент был задержан СБУ в Харьковской области, при попытке заложить взрывчатку под авто ВСУ.
СБУ задержала российского террориста в Харьковской области
По результатам действий на опережение в Лозовой задержан российский агент, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства (СИН).
Злоумышленник планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские воины.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агента во время попытки заложить взрывчатку под военный автомобиль.
По инструкциям куратора агент сначала отследил служебный автомобиль, а затем собственноручно изготовил СВП, который намеревался начинить гайками для усиления поразительного действия.
При обыске у задержанного изъят готовый СВП, замаскированный под огнетушитель, другие составляющие к взрывчатке, а также смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-