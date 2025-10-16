Правоохоронці зірвали спробу теракту спецслужб РФ проти ЗСУ на Харківщині
Правоохоронці зірвали спробу теракту спецслужб РФ проти ЗСУ на Харківщині

СБУ
СБУ

Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу рашистів влаштувати теракт проти Сил оборони на півдні Харківщини.

Головні тези:

  • СБУ та Національна поліція затримали російського агента, який готував теракт на Харківщині проти ЗСУ.
  • Зловмисник планував вибух із саморобної вибухівки під військовим авто українських військових.
  • Розслідування показало, що терористичний акт був спробою спецслужб РФ.

СБУ затримала російського терориста на Харківщині

За результатами дій на випередження у Лозовій затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час намагання закласти вибухівку під військове авто.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

Листування агента з куратором

За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.

При обшуках у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

