Правоохоронці зірвали спробу теракту спецслужб РФ проти ЗСУ на Харківщині

Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу рашистів влаштувати теракт проти Сил оборони на півдні Харківщини.
Головні тези:
- СБУ та Національна поліція затримали російського агента, який готував теракт на Харківщині проти ЗСУ.
- Зловмисник планував вибух із саморобної вибухівки під військовим авто українських військових.
- Розслідування показало, що терористичний акт був спробою спецслужб РФ.
СБУ затримала російського терориста на Харківщині
За результатами дій на випередження у Лозовій затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).
Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час намагання закласти вибухівку під військове авто.
За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.
При обшуках у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
