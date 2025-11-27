Хвалили Путина. СБУ задержала 4-х пророссийских агитаторов
Хвалили Путина. СБУ задержала 4-х пророссийских агитаторов

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности задержала еще четырех прокремлевских агитаторов в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против нашего государства и героизировали рашистов.

Главные тезисы

  • Служба безопасности задержала 4 пророссийских агитаторов, распространявших пропаганду в пользу России на территории Украины.
  • Агитаторы оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и призывали к оккупации украинских регионов.
  • Среди задержанных были заместители глав районных администраций, гражданин РФ и администратор Телеграм-канала, финансировавший армию России.

СБУ задержала 4 пророссийских агитаторов

Так, в Одессе разоблачены две заместители председателя одной из районных администраций городского совета, которые в разговорах с коллегами по работе восхваляли Путина и агитировали за капитуляцию Украины.

Кроме того, женщины распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату южного региона.

В Харьковской области контрразведка СБУ задержала 52-летнюю гражданку РФ, которая проживала на приграничных регионах и призвала к его оккупации.

Среди прочего в разговорах с местными жителями она оправдывала военные преступления рашистов.

Задержание пророссийского агитатора

В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали 38-летнего администратора Телеграмм-канала, скрывавшегося от мобилизации и призвавшего подписчиков «донатиты» в поддержку армии РФ.

Для этого он разместил на канале ссылку с электронными счетами российских банков, скопировавшимися с враждебных интернет-сообществ.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);

  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

