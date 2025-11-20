Корректировала российские бомбардировки Лимана — СБУ задержала агентку ГРУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки (более известной как игру). Злоумышленница приводила сверхтяжелые управляемые авиабомбы, артобстрелы и ударные дроны РФ по Лиману.
Главные тезисы
- СБУ задержала агентку ГРУ, ответственную за корректировку российских бомбардировок по Лиману.
- Информаторка предоставляла координаты украинских объектов для атак вражеской разведке.
- Женщина взаимодействовала с российскими спецслужбами через соцсети.
СБУ задержала российскую корректировщицу в Лимане
По материалам дела, корректировкой вражеского огня занималась завербованная врагом 50-летняя местная продавщица, ожидавшая захвата региона.
Сотрудничать с рашистами женщина начала после того, как в одном из телеграмм-каналов предложила им свою помощь в войне против Украины.
Впоследствии она получила задачу отслеживать и передавать ГРУ РФ координаты Сил обороны, по которым оккупанты планировали свои атаки.
Кроме того, женщина завуалированно выспрашивала «нужную» информацию у посетителей магазина, в основном местных жителей.
Собранные сведения она посылала «связному», который оказался ее давним знакомым, выехавшим в РФ и работающим на российскую спецслужбу.
Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали подрывную деятельность информаторки, а на финальном этапе задержали вблизи места работы.
При обыске у нее изъяли смартфон с поличным на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-