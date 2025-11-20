Коригувала російські бомбардування Лимана — СБУ затримала агентку ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисниця наводила надважкі керовані авіабомби, артобстріли та ударні дрони РФ по Лиману.

СБУ затримала російську коригувальницю у Лимані

За матеріалами справи, коригуванням ворожого вогню займалася завербована ворогом 50-річна місцева продавчиня, яка чекала на захоплення регіону.

Співпрацювати з рашистами жінка розпочала після того, як в одному з Телеграм-каналів запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Згодом вона отримала завдання відстежувати та передавати ГРУ РФ координати Сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки.

Під час розвідвилазок фігурантка пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на гугл-картах геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів українських захисників. Поширити

Крім цього, жінка завуальовано випитувала «потрібну» інформацію у відвідувачів магазину, здебільшого місцевих жителів.

Зібрані відомості вона надсилала «зв’язковому», який виявився її давнім знайомим, що виїхав до РФ та працює на російську спецслужбу.

Співробітники СБУ викрили і задокументували підривну діяльність інформаторки, а на фінальному етапі затримали поблизу місця роботи.

При обшуку в неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.