Коригувала російські бомбардування Лимана — СБУ затримала агентку ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисниця наводила надважкі керовані авіабомби, артобстріли та ударні дрони РФ по Лиману.
Головні тези:
- СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала російські бомбардування по Лиману відповідальності.
- Інформаторка працювала на ворожу розвідку, надаючи координати українських об'єктів для атак.
- Жінка увійшла у контакт з російськими спецслужбами через соцмережі та відвідувачів магазину.
СБУ затримала російську коригувальницю у Лимані
За матеріалами справи, коригуванням ворожого вогню займалася завербована ворогом 50-річна місцева продавчиня, яка чекала на захоплення регіону.
Співпрацювати з рашистами жінка розпочала після того, як в одному з Телеграм-каналів запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.
Згодом вона отримала завдання відстежувати та передавати ГРУ РФ координати Сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки.
Крім цього, жінка завуальовано випитувала «потрібну» інформацію у відвідувачів магазину, здебільшого місцевих жителів.
Зібрані відомості вона надсилала «зв’язковому», який виявився її давнім знайомим, що виїхав до РФ та працює на російську спецслужбу.
Співробітники СБУ викрили і задокументували підривну діяльність інформаторки, а на фінальному етапі затримали поблизу місця роботи.
При обшуку в неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.
