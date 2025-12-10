СБУ смогла арестовать судно "теневого" флота РФ

10 декабря Служба безопасности Украины официально подтвердила, что задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, являющееся частью "теневого" флота страны-агрессорки. Более того, указано, что именно оно незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма.

В Одессе арестовали судно "теневого" флота РФ

СБУ сразу обратила внимание на то, что владелец корабля находится под санкциями СНБО.

К моменту ареста он много раз менял название судна и формальных бенефициаров в третьих странах, чтобы избежать ограничений.

На этот раз сухогруз вошел в порт Одессы под флагом африканской страны для погрузки партии стальных труб.

Что важно понимать, до 24 февраля 2022 года судно по меньшей мере семь раз заходило в порт Севастополя, в частности, в январе 2021 года вывезло оттуда почти 7 тыс. тонн зерна в Северную Африку.

Во время задержания корабля на борту находились капитан и еще 16 членов экипажа — все граждане нескольких стран Ближнего Востока. В ходе обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного входа в порты временно оккупированных территорий Украины. Поделиться

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как отмечают в СБУ, после ареста судно планируют передать Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).