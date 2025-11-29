СБУ и ВМС устроили подрыв подсанкционных танкеров РФ — видео

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ совершила атаки на сразу два подсанкционных российских танкера в Черном море — KAIRO и VIRAT. Успешные операции удалось реализовать благодаря морским дронам Sea Baby.
Главные тезисы
- Оба российских судна получили критические поражения.
- Согласно последним данным, их дальнейшая эксплуатация стала невозможной.
Sea Baby начали атаковать российские танкеры
Что важно понимать, именно они являются частью теневого флота страны-агрессорки.
Согласно последним данным, каждое из судов получило критические повреждения и выведено из эксплуатации.
Эти успешные операции СБУ и ВМС ослабят транспортировку российской нефти.
Кроме того, что взрыв танкеров удалось совершить, когда те направлялись пустыми в порт Новороссийск.
Стоит отметить, что атакованные суда могли перевозить нефть на сумму около 70 млн. долларов и помогали режиму российского диктатора Владимира Путина обходить западные санкции.
Sea Baby (укр. «Морской малыш») — украинский беспилотный надводный аппарат (БНА), разработанный Службой безопасности Украины во время полномасштабного российского вторжения в Украину.
Именно эти дроны являлись важной частью битвы за Черное море и нанесли повреждения нескольким российским кораблям.
Sea Baby способен нести взрывную боевую часть и самоуничтожаться при атаке, но может нести и другое оборудование.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-