СБУ и ВМС устроили подрыв подсанкционных танкеров РФ — видео

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ совершила атаки на сразу два подсанкционных российских танкера в Черном море — KAIRO и VIRAT. Успешные операции удалось реализовать благодаря морским дронам Sea Baby.

Sea Baby начали атаковать российские танкеры

СБУ совместно с ВМС Украины с помощью морских дронов Sea Baby атаковала в Черном море два подсанкционных танкера РФ — KAIRO и VIRAT, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, именно они являются частью теневого флота страны-агрессорки.

Согласно последним данным, каждое из судов получило критические повреждения и выведено из эксплуатации.

Эти успешные операции СБУ и ВМС ослабят транспортировку российской нефти.

Кроме того, что взрыв танкеров удалось совершить, когда те направлялись пустыми в порт Новороссийск.

Стоит отметить, что атакованные суда могли перевозить нефть на сумму около 70 млн. долларов и помогали режиму российского диктатора Владимира Путина обходить западные санкции.

Sea Baby (укр. «Морской малыш») — украинский беспилотный надводный аппарат (БНА), разработанный Службой безопасности Украины во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Именно эти дроны являлись важной частью битвы за Черное море и нанесли повреждения нескольким российским кораблям.