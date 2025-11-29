Удар России по Киеву — известно о 3 погибших и 29 пострадавших
Украина
Удар России по Киеву — известно о 3 погибших и 29 пострадавших

Владимир Зеленский
В Киеве продолжает расти количество пострадавших
По состоянию на утро известно уже о 29 пострадавших в результате российской атаки на столицу Украины. Кроме того, власти Киева сообщают об уже трех погибших. На вражеский террор уже отреагировал глава государств Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Этой ночью враг выпустил около 36 ракет и около 600 дронов.
  • Зеленский призывает мир жестко отреагировать на преступления РФ.

В Киеве продолжает расти количество пострадавших

Мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что до 29 выросло количество пострадавших в городе.

Согласно последним данным, 19 из них были сразу госпитализированы. Жизнь еще троих киевлян не удалось спасти — они погибли.

Более 500 000 жителей Киева остались без света. В частности, жители части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов.

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в столице и области на местах российских ударов работают экстренные службы.

Около 36 ракет и около 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни. Главные целые атаки — энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых и троих погибших. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На фоне усиления российского террора глава государства еще раз призвал мир остановить Россию и усилить украинскую ПВО.

