Удар России по Киеву — известно о 3 погибших и 29 пострадавших

По состоянию на утро известно уже о 29 пострадавших в результате российской атаки на столицу Украины. Кроме того, власти Киева сообщают об уже трех погибших. На вражеский террор уже отреагировал глава государств Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Этой ночью враг выпустил около 36 ракет и около 600 дронов.
- Зеленский призывает мир жестко отреагировать на преступления РФ.
В Киеве продолжает расти количество пострадавших
Мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что до 29 выросло количество пострадавших в городе.
Согласно последним данным, 19 из них были сразу госпитализированы. Жизнь еще троих киевлян не удалось спасти — они погибли.
Более 500 000 жителей Киева остались без света. В частности, жители части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов.
Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в столице и области на местах российских ударов работают экстренные службы.
На фоне усиления российского террора глава государства еще раз призвал мир остановить Россию и усилить украинскую ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-