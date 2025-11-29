"Меня опозорили". Ермак объявил свои планы после отставки из ОПУ

Бывший глава Офиса президент Украины Андрей Ермак утверждает, что решил отправиться на фронт после того, как лишился должности в ОПУ. Когда это произойдет, он пока не уточнил.

Ермак прокомментировал свою отставку

Я уезжаю на фронт и готов к любым репрессиям. Андрей Ермак Экс-глава Офиса президента Украины

Пока остается неизвестным, когда бывший член команды Владимира Зеленского отправится на поле боя — эту информацию он не уточнил.

Кроме того, он извинился перед журналистами за то, что возможно больше не будет отвечать на звонки.

Меня опозорили, и моя честь не была защищена, несмотря на то, что я находился в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы для Зеленского — я уезжаю на фронт, — утверждает Ермак.

Что важно понимать, об отставке главы ОПУ сообщил украинский лидер Владимир Зеленский вечером 28 ноября.

Первое — произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Владимир Зеленский Президент Украины

Это произошло в тот же день, когда НАБУ и САП провели обыски в доме Андрея Ермака — подозрение объявлено пока не было.