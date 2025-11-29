"Меня опозорили". Ермак объявил свои планы после отставки из ОПУ

Бывший глава Офиса президент Украины Андрей Ермак утверждает, что решил отправиться на фронт после того, как лишился должности в ОПУ. Когда это произойдет, он пока не уточнил.
Главные тезисы
- Ермак возмущается, что его "честь не была защищена".
- Он также добавил, что не хочет создавать проблем для Зеленского.
Ермак прокомментировал свою отставку
Пока остается неизвестным, когда бывший член команды Владимира Зеленского отправится на поле боя — эту информацию он не уточнил.
Кроме того, он извинился перед журналистами за то, что возможно больше не будет отвечать на звонки.
Что важно понимать, об отставке главы ОПУ сообщил украинский лидер Владимир Зеленский вечером 28 ноября.
Это произошло в тот же день, когда НАБУ и САП провели обыски в доме Андрея Ермака — подозрение объявлено пока не было.
