Зеленский заявил об отставке Ермака с поста руководителя ОП

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил в вечернем обращении Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Отставка главы Офиса Президента Андрея Ермака объявлена президентом Владимиром Зеленским в связи с необходимостью реорганизации и подготовкой к новым переговорам.
- В ближайших переговорах Украину будут представлять руководитель Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и разведки.
Ермак подал в отставку с должности главы ОП — Зеленский
Глава украинского государства отметил, что когда все внимание сосредоточено на дипломатии и на защите в войне, необходима внутренняя сила — основа внешнего единства и отношений Украины с миром.
По его словам, чтобы сохранять внутреннюю силу, не должно быть причин для того, чтобы отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Также партнеры не должны иметь вопросов в Украине.
Президент поблагодарил Ермака за то, что он всегда представлял украинскую позицию на переговорном треке "именно так, как это должно быть". Это была всегда патриотическая позиция.
Президент уточнил, что на предстоящих переговорах с партнерами Украину будут представлять начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и представители разведки.
Также Зеленский отметил, что Кабмин и депутаты должны принять бюджет, назначить новых министров энергетики и юстиции и оценить работу всех действующих министров;
СБУ проведет анализ в регионах. Будут решения. Много негативов из регионов. Армия есть проблемы. Будет справедливо распределение личного состава между бригадами. Будет решение.
