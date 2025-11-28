Зеленский заявил об отставке Ермака с поста руководителя ОП

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил в вечернем обращении Владимир Зеленский.

Ермак подал в отставку с должности главы ОП — Зеленский

Глава украинского государства отметил, что когда все внимание сосредоточено на дипломатии и на защите в войне, необходима внутренняя сила — основа внешнего единства и отношений Украины с миром.

По его словам, чтобы сохранять внутреннюю силу, не должно быть причин для того, чтобы отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Также партнеры не должны иметь вопросов в Украине.

Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое — произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент поблагодарил Ермака за то, что он всегда представлял украинскую позицию на переговорном треке "именно так, как это должно быть". Это была всегда патриотическая позиция.

Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, то завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт. Поделиться

Президент уточнил, что на предстоящих переговорах с партнерами Украину будут представлять начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и представители разведки.

Также Зеленский отметил, что Кабмин и депутаты должны принять бюджет, назначить новых министров энергетики и юстиции и оценить работу всех действующих министров;