Ермак впервые отреагировал на обыски в его доме

Утром 28 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак официально подтвердил факт проведения обысков в его в доме и заверил общественность, что полностью способствует следственным действиям.
Главные тезисы
- НАБУ и САП осуществляют следственные действия в рамках расследования коррупционного дела "Мидас".
- Информация о результатах обысков и подробности расследования будут обнародованы впоследствии.
Ермак отреагировал на действия НАБУ и САП
С заявлением по этому поводу уже выступила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на своей странице в Фейсбук.
Кроме того, НАБУ обещает, что все важные подробности будут объявлены со временем.
Как уже упоминалось ранее, несколько дней назад директор НАБУ Семен Кривонос четко дал понять, что в рамках расследования коррупции в энергетической сфере дело "Мидас" будет расширяться, а также пообещал новые подозрения.
