Ермак впервые отреагировал на обыски в его доме
Украина
Ермак впервые отреагировал на обыски в его доме

Ермак отреагировал на действия НАБУ и САП
Источник:  Андрей Ермак

Утром 28 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак официально подтвердил факт проведения обысков в его в доме и заверил общественность, что полностью способствует следственным действиям.

  • НАБУ и САП осуществляют следственные действия в рамках расследования коррупционного дела "Мидас".
  • Информация о результатах обысков и подробности расследования будут обнародованы впоследствии.

Ермак отреагировал на действия НАБУ и САП

Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины

С заявлением по этому поводу уже выступила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на своей странице в Фейсбук.

НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, НАБУ обещает, что все важные подробности будут объявлены со временем.

Как уже упоминалось ранее, несколько дней назад директор НАБУ Семен Кривонос четко дал понять, что в рамках расследования коррупции в энергетической сфере дело "Мидас" будет расширяться, а также пообещал новые подозрения.

