НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при восстановлении инфраструктуры Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при восстановлении инфраструктуры Донецкой области

НАБУ
НАБУ
Читати українською

НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, завладевшей более 140 млн грн. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донбасса.

Главные тезисы

  • НАБУ и САП выявили коррупционную схему, где организованная группа завладела 140 млн грн, предназначенных для обеспечения теплом и водой населенных пунктов Донбасса.
  • Участники схемы использовали поддельные документы, давление на руководителей и искусственное завышение стоимости работ для скрытия масштабного хищения государственных средств.

Коррупция при восстановлении: разоблачены миллионные хищения на отоплении и водоснабжении Донеччины

Весной 2023 года участники группы определили объекты, подлежащие восстановлению за бюджетные средства. Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник должностного лица.

Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидовом и Украинском. И хотя сами котельные поставили, подсоединили из них только две, но и те не работали за неимением.

Следующий этап схемы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотвода.

По договорам деньги перечислялись за работы, которые не выполнялись или производились «кустарным» методом — без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм. Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, чтобы они приняли объекты на баланс.

В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению, а жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

