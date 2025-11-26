НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при восстановлении инфраструктуры Донецкой области

НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, завладевшей более 140 млн грн. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донбасса.
Главные тезисы
- НАБУ и САП выявили коррупционную схему, где организованная группа завладела 140 млн грн, предназначенных для обеспечения теплом и водой населенных пунктов Донбасса.
- Участники схемы использовали поддельные документы, давление на руководителей и искусственное завышение стоимости работ для скрытия масштабного хищения государственных средств.
Коррупция при восстановлении: разоблачены миллионные хищения на отоплении и водоснабжении Донеччины
Весной 2023 года участники группы определили объекты, подлежащие восстановлению за бюджетные средства. Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник должностного лица.
Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидовом и Украинском. И хотя сами котельные поставили, подсоединили из них только две, но и те не работали за неимением.
Следующий этап схемы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотвода.
В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению, а жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.
