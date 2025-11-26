НАБУ і САП розкрили корупційну схему при відновленні інфраструктури Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ і САП розкрили корупційну схему при відновленні інфраструктури Донеччини

НАБУ
НАБУ

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА, яка заволоділа понад 140 млн грн. Ці кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донеччини.

Головні тези:

  • Організована група під керівництвом посадовця Донецької ОДА заволоділа понад 140 млн грн, які мали йти на опалення та водопостачання в Донеччині.
  • Кримінальна схема включала завищення вартості робіт, штучну конкуренцію на торгах та незадокументоване проведення ремонтів, призводячи до збитків держави на суму понад 140 млн грн.
  • Учасники схеми намагалися приховати злочин шляхом підробки документів про виконані роботи та тиском на керівників комунальних підприємств.

Корупція у відновленні: викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст Донеччини

Навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, під'єднали з них лише дві, але й ті не працювали через брак.

Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення.

За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися «кустарним» методом — без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм. Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс.

Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Корупція в енергетиці. НАБУ розкрило нові подробиці
Розкрадання в енергетиці - нові деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Колишній віцепрем’єр-міністр Чернишов отримав клопотання про арешт від НАБУ і САП
НАБУ
Чернишов
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ
НАБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?