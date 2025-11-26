НАБУ і САП розкрили корупційну схему при відновленні інфраструктури Донеччини

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА, яка заволоділа понад 140 млн грн. Ці кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донеччини.

Корупція у відновленні: викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст Донеччини

Навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, під'єднали з них лише дві, але й ті не працювали через брак.

Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення.

За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися «кустарним» методом — без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм. Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс. Поширити

Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.