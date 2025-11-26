НАБУ і САП розкрили корупційну схему при відновленні інфраструктури Донеччини

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА, яка заволоділа понад 140 млн грн. Ці кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донеччини.
Головні тези:
- Організована група під керівництвом посадовця Донецької ОДА заволоділа понад 140 млн грн, які мали йти на опалення та водопостачання в Донеччині.
- Кримінальна схема включала завищення вартості робіт, штучну конкуренцію на торгах та незадокументоване проведення ремонтів, призводячи до збитків держави на суму понад 140 млн грн.
- Учасники схеми намагалися приховати злочин шляхом підробки документів про виконані роботи та тиском на керівників комунальних підприємств.
Корупція у відновленні: викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст Донеччини
Навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.
Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, під'єднали з них лише дві, але й ті не працювали через брак.
Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення.
Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.
